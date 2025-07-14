Кларксон: американцы, перерыв в футболе для пирогов, а не для пения

65-летний английский телеведущий, журналист, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон высказался по поводу музыкального шоу, которое прошло в перерыве финального матча клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Встреча завершилась победой «Челси» со счётом 3:0.
«Американцы. Ну, вы понимаете. Перерыв в футбольном матче — это время пирогов, а не пения», — написал Кларксон в социальных сетях.
Напомним, в перерыве между таймами прошло музыкальное шоу, из-за которого пауза между таймами затянулась до 24 минут.
На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.
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