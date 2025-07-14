Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кларксон: американцы, перерыв в футболе для пирогов, а не для пения

Кларксон: американцы, перерыв в футболе для пирогов, а не для пения
Аудио-версия:
Комментарии

65-летний английский телеведущий, журналист, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон высказался по поводу музыкального шоу, которое прошло в перерыве финального матча клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Встреча завершилась победой «Челси» со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Американцы. Ну, вы понимаете. Перерыв в футбольном матче — это время пирогов, а не пения», — написал Кларксон в социальных сетях.

Напомним, в перерыве между таймами прошло музыкальное шоу, из-за которого пауза между таймами затянулась до 24 минут.

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.

Материалы по теме
Истерика Моуринью, киллер из Африки и провал Хиддинка. Лучшее из матчей «Челси» и «ПСЖ»
Истерика Моуринью, киллер из Африки и провал Хиддинка. Лучшее из матчей «Челси» и «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android