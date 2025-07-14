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Дочь Михаэля Шумахера выиграла престижные соревнования по рейнингу

Дочь Михаэля Шумахера выиграла престижные соревнования по рейнингу
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Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, одержала победу на соревнованиях по рейнингу.

Международные соревнования проходили на CS Ranch, ранчо, принадлежащем семье Шумахеров. Вместе с напарниками Элиасом Эрнстом и Йоханнесом Гайлем Джина защищала цвета сборной Германии. Трио победило в престижном классе Senior Professional Riders.

Напомним, Джина Шумахер в конце сентября 2024 года вышла замуж за спортсмена, прыгуна на лыжах с трамплина Яна Бетке, с которым она встречалась с 2017 года.

В апреле 2025 года у пары родилась дочь, которую назвали Милли.

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