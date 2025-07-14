Вольф: бен Сулайем управляет железной рукой, в этом могут быть свои преимущества

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о работе президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема.

«Вы не можете отрицать, что он управляет железной рукой. Он никому не позволяет указывать ему, что делать. В этом могут быть свои преимущества», — приводит слова Вольфа Motorsport.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 210 очков. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов.

Ранее бен Сулайем высказался о возможном появлении 12-й команды в Формуле-1.

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