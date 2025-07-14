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Найджел Мэнселл высказался о Норрисе после побед Ландо в двух последних Гран-при

Найджел Мэнселл высказался о Норрисе после побед Ландо в двух последних Гран-при
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Чемпион Формулы-1 1992 года британец Найджел Мэнселл поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне своего соотечественника Ландо Норриса, представляющего «Макларен». Ландо одержал победы в двух последних Гран-при: Австрии и Великобритании.

«Что нужно Норрису, чтобы стать чемпионом? Что ж, он в лучшей команде, у него лучшая машина и у него сильный напарник. Но Ландо очень хорош. Он только что выиграл последние две гонки. Нам нужен ещё один британский чемпион мира. Так что всего наилучшего Ландо. Но не умаляйте заслуг Оскара. Он будет подталкивать Ландо вперёд», — сказал Мэнселл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

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