Экипаж Шибалова победил в третьем этапе «Шёлкового пути», два «КАМАЗа» остановились

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова одержал победу в третьем этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Этап протяжённостью 205,11 км проходил по маршруту Байкальск — Улан-Удэ. Экипаж Шибалова преодолел дистанцию за 2 часа 30 минут 7 секунд. Второе время показал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева (+4.50). А топ-3 замкнул экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича (+05.03).

Отметим, что по ходу заезда проблемы возникли сразу у двух экипажей «КАМАЗ-мастер». Пресс-служба команды сообщала, что остановиться были вынуждены экипажи Богдана Каримова и Дмитрия Сотникова.

В зачёте внедорожников победу в классе T1 одержал Павел Андреев на Toyota (2:47.10). В зачёте мотовездеходов в классе Т3 первым был Алексей Черкесов (Can-Am, 2:40.44), второй – Анастасия Нифонтова (Can-Am, +2.47), а третьим – Роман Русинов (Can-Am, +17.44).

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