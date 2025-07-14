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«Настаивают на покупке». Аяо Комацу раскрыл, намерен ли владелец «Хааса» продавать команду

«Настаивают на покупке». Аяо Комацу раскрыл, намерен ли владелец «Хааса» продавать команду
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что владелец команды Джин Хаас не намерен продавать её.

«Я не знаю всех деталей, но за последние 18 месяцев ему поступало множество предложений о покупке команды. Он не заинтересован. Ему действительно нравится быть владельцем команды Формулы-1. В настоящий момент он один из 10 боссов, а со следующего года их будет 11. Это такое привилегированное положение. Он пришёл в то время, когда Формула-1 была не такой, как сейчас. Он оставался с нами в сложный период во время COVID. Теперь он наслаждается этим.

Он вообще не заинтересован в продаже. Могу сказать, что недавно некоторые люди действительно настаивали на покупке. Его даже раздражало, что эти ребята просят так много раз», — приводит слова Комацу PlanetF1.

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