«Настаивают на покупке». Аяо Комацу раскрыл, намерен ли владелец «Хааса» продавать команду

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что владелец команды Джин Хаас не намерен продавать её.

«Я не знаю всех деталей, но за последние 18 месяцев ему поступало множество предложений о покупке команды. Он не заинтересован. Ему действительно нравится быть владельцем команды Формулы-1. В настоящий момент он один из 10 боссов, а со следующего года их будет 11. Это такое привилегированное положение. Он пришёл в то время, когда Формула-1 была не такой, как сейчас. Он оставался с нами в сложный период во время COVID. Теперь он наслаждается этим.

Он вообще не заинтересован в продаже. Могу сказать, что недавно некоторые люди действительно настаивали на покупке. Его даже раздражало, что эти ребята просят так много раз», — приводит слова Комацу PlanetF1.

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