Ральф Шумахер: не могу представить, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о возможном уходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из австрийской команды.

«Я по-прежнему считаю, что что-то произойдёт после летнего перерыва. Не могу представить, что он останется, потому что подозреваю, что «Ред Булл» понадобится три-пять лет, чтобы всё перестроить и снова оказаться на вершине», — приводит слова Шумахера F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале SPORT1 в YouTube.

Ранее должность руководителя «Ред Булл» покинул Кристиан Хорнер. Новым главой команды стал Лоран Мекис.

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