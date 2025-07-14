Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: не могу представить, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Ральф Шумахер: не могу представить, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о возможном уходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из австрийской команды.

«Я по-прежнему считаю, что что-то произойдёт после летнего перерыва. Не могу представить, что он останется, потому что подозреваю, что «Ред Булл» понадобится три-пять лет, чтобы всё перестроить и снова оказаться на вершине», — приводит слова Шумахера F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале SPORT1 в YouTube.

Ранее должность руководителя «Ред Булл» покинул Кристиан Хорнер. Новым главой команды стал Лоран Мекис.

Материалы по теме
«Феррари», воссоединение с Ньюи или пенсия — куда пойдёт уволенный босс «Ред Булл»
«Феррари», воссоединение с Ньюи или пенсия — куда пойдёт уволенный босс «Ред Булл»

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android