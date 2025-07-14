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Ральф Шумахер предположил, как «Мерседес» мог бы добиться перехода Ферстаппена

Ральф Шумахер предположил, как «Мерседес» мог бы добиться перехода Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о команде, куда мог бы перейти нидерландский пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Сейчас мы можем слышать, будто руководство «Мерседеса» проявляет большой интерес к Ферстаппену. Полагаю, если «Мерседес» покажет ему, что они сделают всё для его перехода, он тоже сделает шаг, потому что ему нужно что-то новое. Он действительно хочет побеждать. Но он работает в команде, которая сделала для него всё, и отказаться от чего-то подобного нелегко», — сказал Шумахер на канале SPORT1 в YouTube.

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