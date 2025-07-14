Подмосковная трасса ADM Raceway примет четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Главный чемпионат страны по дрифту близится к экватору сезона 2025 года — четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) 19–20 июля примет подмосковный автодром ADM Raceway. По итогам уикенда многое определится в чемпионской гонке: одни пилоты смогут укрепить свои позиции перед решающим рывком к победе, а другие — окончательно расстаться с надеждами на титулы.

Фото: RDS GP

Сражение чемпиона и вице-чемпиона

Очевидными фаворитами этап в Мячково начнут чемпион RDS GP 2024 Артём Шабанов из TimeUp и вице-чемпион серии сезона-2023 Антон Козлов, представляющий Carville Racing. Только эти пилоты одерживали победы на этапах в текущем чемпионате, поэтому именно они будут в числе главных претендентов на призовые места.

Шабанов приедет на ADM Raceway в статусе действующего победителя — прошлогодний уикенд в Мячково выиграл как раз Артём. Козлов, вернувшийся к победным кондициям на втором этапе на «Игора Драйв», на этой подмосковной трассе в RDS GP ещё не побеждал, так что для него это будет дополнительной мотивацией добавить в свой послужной список очередной триумф.

Фото: RDS GP

Квартет сибиряков в сражении за подиум

Не менее интересным будет сражение четырёх сибиряков, каждый из которых хочет как минимум оказаться в числе призёров, как максимум — стать победителем уикенда. Хорошие шансы на победу у лидера «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева и пилотов Fresh Racing Дамира Идиятулина и Евгения Лосева. Ну а для Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto), ставшего в 2024 году в Мячково вторым, это будет хорошая возможность наконец-то прервать свою череду без подиумов в Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025.

Потенциальные сюрпризы — от каждого участника

Дрифт, впрочем, тем и хорош, что сюрпризы может преподнести фактически любой пилот. На ADM Raceway способны приятно удивить пилоты LUKOIL Racing Drift Team — Андрей Астапов, Григорий Гусев, Данила Скоробогатов и Данила Воробьёв. Дмитрий Ермохин («Автобан») и Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), Кирилл Мацкевич (TimeUp) и Иван Пальмин (Carville Racing) также имеют все шансы громко заявить о себе в Мячково.

Дебютанты чемпионата Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Дмитрий Щербина («Автобан») и Анатолий Кизин (VSTeam) получат очередную возможность побороться за призовые места. К ним присоединится участник Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, действующий пилот RDS Open Руслан Арефьев на BMW 3 Series (E92), который второй раз в сезоне-2025 использует своё право по уайлд-кард (wild card) выйти на старт этапа RDS GP.

Фото: RDS GP

Судейская бригада RDS GP 2025

На судейской вышке на протяжении семи этапов RDS GP 2025 выступления в квалификациях и парных заездах оценивают профессиональные судьи: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и соревнований в дрифте.

Несмотря на почти месячный перерыв в сезоне Гран-При РДС, у судей было время размяться на первом в истории фестивале большого дрифта RDS FEST. Все трое и оценивали новый формат «Сибирского дерби» звёзд RDS GP, и сами участвовали в заездах «Судейского дерби», победителем которого стал Давидянц.

Расписание 4-го этапа RDS GP 2025 на ADM Raceway:

19 июля, суббота:

09:00-14:40 — квалификация

15:10-16:10 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:40-19:40 — парные заезды топ-32

20 июля, воскресенье:

11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:20 — парные заезды топ-16

15:20-17:40 — парные заезды топ-8 топ-4 / финал

18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома в Мячково, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе ADM Raceway

ADM Raceway известен с начала 2000-х годов, когда территорию аэродрома «Мячково» стали использовать для проведения автогонок. За время существования трасса претерпела несколько модернизаций, а в 2018 году автодром был открыт после масштабной реконструкции. Трасса омологирована Международной автомобильной федерацией (FIA) по категории FIA Grade 4 — это самый близкий к Москве автодром международного уровня.

На трассе «Мячково», а впоследствии и на ADM Raceway неизменно проходят автогонки в различных классах — от кузовных серий RTCC до формульных и картинговых турниров. Более десяти лет автодром принимает соревнования по дрифту – главный чемпионат страны RDS GP и межрегиональную серию RDS Open.

Фото: RDS GP

Статистика RDS GP на ADM Raceway:

2022 год:

Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян

2023 год:

Квалификация: Евгений Лосев (97,5 баллов)

Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Роман Тиводар, Дмитрий Ермохин

2024 год:

Квалификация: Леонид Шнайдер (98,5 баллов)

Топ-3 парных заездов: Артём Шабанов (победитель), Георгий Чивчян, Илья Попов.

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