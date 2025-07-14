«Он всегда показывает исключительный уровень мастерства». Алонсо поддержал Ферстаппена

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выразил поддержку четырёхкратному чемпиону Ф-1 и гонщику коллектива «Ред Булл» нидерландцу Максу Ферстаппену.

«В этом году машина Макса, возможно, не входит даже в топ-2 или топ-3 лучших, но он всё равно борется и будет бороться. Ферстаппен всегда демонстрирует исключительный уровень мастерства. И задача «Ред Булл» заключается в том, чтобы предоставить Максу болид, который позволит ему претендовать на чемпионский титул. Однако в его способностях нет никаких сомнений», — приводит слова Алонсо портал Sportskeeda.