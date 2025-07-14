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В «КАМАЗ-мастер» рассказали о проблемах Сотникова и Каримова на 3-м этапе «Шёлкового пути»

В «КАМАЗ-мастер» рассказали о проблемах Сотникова и Каримова на 3-м этапе «Шёлкового пути»
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Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» сообщила, с какими проблемами столкнулись экипажи Дмитрия Сотникова и Богдана Каримова на третьем этапе «Шёлкового пути».

«Сегодня у двух экипажей «КАМАЗ-мастер» возникли технические проблемы с трансмиссией. Уже в самом начале этапа остановился Богдан Каримов — его двигатель продолжал работать, но из-за механической поломки коробки передач привести автомобиль в движение не удавалось. У Дмитрия Сотникова на 180-м км возникли сложности иного рода — ему удалось запустить в аварийном режиме третью передачу, на которой экипаж, пусть и с отставанием в три часа от лидера, всё же смог добраться до финиша», — сказано в пресс-релизе.

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