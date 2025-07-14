Серхио Перес подписал контракт с «Кадиллаком» — источник

Бывший пилот Формулы-1 мексиканец Серхио Перес уже подписал контракт с американским коллективом «Кадиллак» на следующий сезон. Об этом сообщает портал Autoevolution.

Согласно имеющейся информации, в заключении сделки принял участие и Карлос Слим, являющийся личным спонсором Серхио и одним из богатейших людей планеты. Объявление о подписании контракта состоится после Гран-при Венгрии.

Также сообщается, что на второе место гонщика в «Кадиллаке» претендуют представитель Финляндии Валттери Боттас и немец Мик Шумахер.

Ранее в «Кадиллаке» прокомментировали слухи о переговорах с Боттасом в Сильверстоуне.