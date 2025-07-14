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Арвид Линдблад дебютирует в Формуле-1 в 2026 году за «Рейсинг Буллз» — RossoMotori

Арвид Линдблад дебютирует в Формуле-1 в 2026 году за «Рейсинг Буллз» — RossoMotori
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17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад дебютирует в Формуле-1 в сезоне-2026 за команду «Рейсинг Буллз». Об этом сообщает портал RossoMotori.

По сведениям источника, переход молодого пилота в команду из Фаэнцы уже решён, и данный шаг активно поддерживается «Ред Булл», который пристально следит за Линдбладом с момента его присоединения к юниорской команде в 2021 году.

Напомним, 10 июня ФИА выдала Линдбладу суперлицензию до наступления его 18-летия, что позволит ему выступать в Формуле-1. В минувший уикенд Арвид дебютировал в тренировке самой престижной гоночной серии мира, заменив пилота «Ред Булл» Юки Цуноду в первой практике Гран-при Великобритании и показав 14-й результат — 1:27.958.

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