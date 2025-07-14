Лоусон близок к сохранению места в Ф-1 в 2026 году и возвращению в «Ред Булл» — NZ Herald

23-летний пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон, скорее всего, сохранит за собой место в итальянском коллективе в сезоне-2026 Формулы-1 в связи с желанием руководства сохранить в команде одного опытного гонщика из-за вступления в силу нового технического регламента. Об этом сообщает издание NZ Herald со ссылкой на собственные источники.

Также сообщается, что в случае решения Макса Ферстаппена и Юки Цуноды покинуть «Ред Булл» по окончании текущего сезона, Лоусон и его напарник Исак Хаджар будут бороться друг с другом за возможность занять одно из мест в австрийской команде.

Отмечается и значительный вклад Лиама в совершенствовании болида VCARB02, а также то, что он помогал советами Хаджару, для которого сезон-2025 стал дебютным в Ф-1.