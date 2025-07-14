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Грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу на третьем этапе «Шёлкового пути»

Грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу на третьем этапе «Шёлкового пути»
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Экипаж белоруса Павла Мурылёва, выступающего за команду «МАЗ-СПОРТавто», соскользнул с трассы на одном из сложных участков и застрял в лесу во время сегодняшнего маршрута в рамках третьего этапа «Шёлкового пути». Этап протяжённостью 205,11 км в зачёте грузовиков проходил по маршруту Байкальск — Улан-Удэ.

В итоге экипажу самостоятельно выехать не удалось. Спортсмены получили временной штраф. При этом, помимо Мурылёва, до финиша не смогли доехать два экипажа «КАМАЗ-мастер», у которых возникли технические проблемы с трансмиссией.

Напомним, победу на третьем этапе одержал экипаж всё того же «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова, преодолевший дистанцию за 2 часа 30 минут 7 секунд. Второе время показал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева (+4.50). А топ-3 замкнул экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича (+05.03).

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