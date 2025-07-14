Джереми Кларксон: «Ред Булл» после увольнения Хорнера вполне может оказаться в Формуле-4

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон поделился мыслями насчёт увольнения соотечественника Кристиана Хорнера с поста руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Мы на самом деле не знаем, почему Кристиана уволили. Да, возможно, его боссы указали ему на дверь, поскольку команда не приносила результаты. Однако мне эта ситуация напоминает увольнение Алекса Фергюсона с поста главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед», когда та уступила один матч «Ред Булл».

Дело в том, что Кристиан вывел «Ред Булл» с позиции аутсайдера в позицию команды, которая выиграла шесть Кубков конструкторов, пилоты которой завоевали суммарно восемь титулов в Формуле-1 и одержали 124 победы в Гран-при.

Главный гонщик команды Макс Ферстаппен только в прошлом году стал чемпионом. А теперь Хорнера уволили. Не собираюсь рассуждать здесь о том, почему это произошло, поскольку, в отличие от диванных экспертов, я просто не знаю.

Кристиан в принципе через несколько лет может появиться в амплуа астронавта или министра иностранных дел. А что «Ред Булл»? Посмотрите на то, что произошло с «Манчестер Юнайтед» после увольнения Алекса Фергюсона. Если такая же судьба постигнет и «Ред Булл», то некогда великая команда вполне может через пару лет оказаться в Формуле-4», — приводит слова Кларксона портал Sportskeeda.