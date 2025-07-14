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«Всё идёт наперекосяк». Антонелли заявил, что испытывает трудности в Ф-1 в последнее время

«Всё идёт наперекосяк». Антонелли заявил, что испытывает трудности в Ф-1 в последнее время
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18-летний пилот немецкого «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что в последнее время испытывает трудности в выступлениях в Формуле-1.

«Прежде всего, я не знаю, что сказать. Кажется, сейчас всё идёт наперекосяк, и сложно найти хоть какой-то позитив [в моих выступлениях]. Честно говоря, я не очень доволен. После Гран-при Канады пытался добиться какого-то положительного результата, но безуспешно. Такое ощущение, что всё идёт не по плану. Мне нужно просто сосредоточиться, перезагрузиться и снова попытаться найти свет в конце туннеля», — приводит слова Антонелли портал Sportskeeda.

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