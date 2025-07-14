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Алонсо назвал сроки, когда планирует принять решение по своему будущему

Алонсо назвал сроки, когда планирует принять решение по своему будущему
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Звёздный испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос, когда планирует определиться со своим будущим. Его действующий контракт с командой истекает в конце 2026 года.

«Я сейчас не думаю о том, что будет после 2026 года.

Приму решение в следующем году, примерно летом или чуть раньше, постараюсь решить все вопросы как можно скорее. Прямо сейчас идёт серьёзная борьба в сезоне. Мы не начали его так хорошо, как ожидали, и теперь мы готовы перевернуть ситуацию», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

После 14 этапов текущего сезона Формулы-1 43-летний Алонсо занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, набрав 16 очков. Его команда идёт восьмой в Кубке конструкторов с 36 очками.

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