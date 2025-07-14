«Он мне нравится». Ален Прост назвал действующего пилота Ф-1, который похож на него

70-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 француз Ален Прост считает, что 24-летний пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри похож на него.

«Мне нравится, как Оскар себя ведёт на трассе. Он немного похож на меня — думает, когда сделать правильный манёвр для обгона, и действует немного умнее.

Он мне нравится. Никогда не знаешь, что будет дальше, но такие пилоты, как Пиастри, обычно способны на прогресс», — приводит слова Проста портал Motorsport.

Напомним, австралийский гонщик к настоящему моменту занимает лидирующую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 234 очка.