Гюнтер Штайнер: возможно, увольнение Хорнера было желанием Макса Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мыслями о причинах решения руководства «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя коллектива.

«Возможно, увольнение Хорнера было одним из желаний Макса. Странно, когда гонщик говорит: «Кто-то должен уйти из команды, чтобы я остался». Такие вещи никто никогда не говорит настолько прямо, поскольку так вы просто избавляетесь от человека. А лучший пилот в мире не должен поступать таким образом.

Однако вероятно, что в «Ред Булл» поспешили с выводами и придумали, что для сохранения Макса им нужно что-то менять. Поэтому они решили уволить Хорнера», — приводит слова Штайнера портал PlanetF1.