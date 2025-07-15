Джереми Кларксон оценил вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон поделился мнением о возможном следующем шаге бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Феррари»? Возможно, но это означало бы переезд в Италию и переговоры с Льюисом Хэмилтоном. В следующем году придут «Ауди» и «Кадиллак». Ходят слухи, что китайцы создают шумиху в Формуле-1. И все они ухватились бы за шанс заполучить Хорнера», — написал Кларксон в своей колонке на The Sun.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно в среду, 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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