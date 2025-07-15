Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Анастасия Нифонтова сошла с ралли-марафона «Шёлковый путь» после переворота

Анастасия Нифонтова сошла с ралли-марафона «Шёлковый путь» после переворота
Комментарии

Российская гонщица Анастасия Нифонтова снялась с престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Спортсменка была второй после трёх этапов в зачёте мотовездеходов.

«К сожалению, гонка закончилась. Миллион параллельных дорог, и я опять выбрала не ту. Похоже, пора точно завязывать», — написала Анастасия на своей странице в социальных сетях.

Гонщица подчеркнула, что с экипажем после переворота всё в порядке.

Ранее сообщалось, что экипаж белоруса Павла Мурылёва, который выступает за команду «МАЗ-СПОРТавто», соскользнул с трассы на одном из сложных участков и застрял в лесу во время сегодняшнего маршрута в рамках третьего этапа «Шёлкового пути».

Материалы по теме
Грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу на третьем этапе «Шёлкового пути»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android