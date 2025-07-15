Вязович возглавил общий зачёт «Шёлкового пути» после четвёртого этапа

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Завершается четвёртый этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Лучший результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты четвертого этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:16:01.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5:44.

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:20.

4. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +6:52.

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +10:10.

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +11:07.

7. Юрий Найман (Ural Motorsport) +12:31.

8. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +18:30.

В общем зачёте в лидеры вырвался экипаж Сергей Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто», сместив Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер». Третье место сохранил ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» — Эдуард Николаев.