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Вязович возглавил общий зачёт «Шёлкового пути» после четвёртого этапа

Вязович возглавил общий зачёт «Шёлкового пути» после четвёртого этапа
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Завершается четвёртый этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Лучший результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты четвертого этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:16:01.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5:44.
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:20.
4. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +6:52.
5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +10:10.
6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +11:07.
7. Юрий Найман (Ural Motorsport) +12:31.
8. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +18:30.

В общем зачёте в лидеры вырвался экипаж Сергей Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто», сместив Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер». Третье место сохранил ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» — Эдуард Николаев.

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