Сотников высказался о проблеме с коробкой передач на третьем этапе «Шёлкового пути»

Пятикратный и действующий победитель ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») поделился подробностями о проблемах, которые у него возникли с коробкой передач в ходе выступления в третьем этапе «Шёлкового пути».

«Вчера всё шло хорошо, но незадолго до финиша, после ограничения скорости, возникли проблемы с коробкой передач. Пришлось остановиться, и потом мы долго не могли тронуться с места – искали проблему, но так и не поняли, что произошло. Каким-то чудом включили коробку и на третьей передаче поехали. Потеряли часа три, но на финиш успели. Мы уже знали, что Богдан Каримов стоит, эвакуировать две машины было бы крайне сложно. Тем более что ночь была короткой и ремонт предстоял долгий. Но механики справились, и под утро всё было готово. Сегодня машина отработала хорошо, отдельное спасибо ребятам, они не спали всю ночь. Первый монгольский спецучасток очень жёсткий. Я думаю, первым сегодня было непросто попасть по навигации, потому что скорости высокие, а дорожек много, потеряться легко. Мы проехали достаточно сдержанно, не очень довольны настройками. Сейчас всё поправим и, думаю, завтра-послезавтра будем атаковать. С шинами проблем не возникло, они чётко отработали», — приводит слова Сотникова пресс-служба «Шёлкового пути».

Напомним, экипаж Сотникова показал лучший результат на четвёртом этапе «Шёлкового пути».

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