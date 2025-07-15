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Николаев рассказал, как по ходу четвёртого спецучастка «Шёлкового пути» обогнал Шибалова

Николаев рассказал, как по ходу четвёртого спецучастка «Шёлкового пути» обогнал Шибалова
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Российский гонщик Эдуард Николаев, представляющий «КАМАЗ-мастер», поделился мнением о выступлении на четвёртом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Напомним, экипаж спортсмена показал второй результат. Лучшее время продемонстрировал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

«Монголия встретила отлично, солнечная погода радует, жарко. Не работает кондиционер, что-то случилось. Ехали прям как раньше. Очень понравилось, скоростные участки, очень много извилистых мест, пыльно. Стартовали сегодня за сокомандником Антоном Шибаловым и на середине дистанции видели, что экипаж, вероятно, не взял точку, стал возвращаться, и в этот момент мы проехали вперёд», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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