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AMuS раскрыл планы «Кадиллака» по составу, назвав кандидатов среди молодых гонщиков

AMuS раскрыл планы «Кадиллака» по составу, назвав кандидатов среди молодых гонщиков
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Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями относительно планов американской команды «Кадиллак» по формированию состава пилотов. Источник подтвердил, что, как уже отмечалось ранее, гоночный коллектив будет делать ставку на опытных и молодых гонщиков.

Среди опытных пилотов главными кандидатами являются мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас, который в настоящий момент занимает позицию резервиста в «Мерседесе». Что касается молодых спортсменов, то, как отмечает Auto Motor und Sport, на место в «Кадиллаке» претендуют Мик Шумахер, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести.

Также сообщается, что Боттас, Шумахер и Другович уже провели переговоры с руководством команды во время Гран-при Великобритании, однако контракт пока никто не подписал.

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Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»:

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