AMuS раскрыл планы «Кадиллака» по составу, назвав кандидатов среди молодых гонщиков

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями относительно планов американской команды «Кадиллак» по формированию состава пилотов. Источник подтвердил, что, как уже отмечалось ранее, гоночный коллектив будет делать ставку на опытных и молодых гонщиков.

Среди опытных пилотов главными кандидатами являются мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас, который в настоящий момент занимает позицию резервиста в «Мерседесе». Что касается молодых спортсменов, то, как отмечает Auto Motor und Sport, на место в «Кадиллаке» претендуют Мик Шумахер, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести.

Также сообщается, что Боттас, Шумахер и Другович уже провели переговоры с руководством команды во время Гран-при Великобритании, однако контракт пока никто не подписал.

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Боттас показал забавное видео про «Кадиллак»: