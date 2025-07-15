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Алонсо оценил выступление Ферстаппена в этом сезоне Формулы-1

Алонсо оценил выступление Ферстаппена в этом сезоне Формулы-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Выступление Ферстаппена в 2025 году? Не думаю, что в этом сезоне что-то изменилось по сравнению с другими. Полагаю, Ферстаппен каждый год проводит свой лучший сезон», — приводит слова Алонсо PlanetF1 со ссылкой на DAZN.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 165 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 234 балла.

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