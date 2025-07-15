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Ральф Шумахер назвал идеальное решение «Ред Булл» после увольнения Хорнера

Ральф Шумахер назвал идеальное решение «Ред Булл» после увольнения Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о решении австрийской команды «Ред Булл» назначить Лорана Мекиса на пост руководителя после увольнения Кристиана Хорнера.

«О да, это был идеальный выбор. Мекис невероятно опытен. Он работал в «Феррари», а затем перешёл в «Рейсинг Буллз». Он действительно славный и располагает к себе», — сказал Шумахер на канале SPORT1 в YouTube.

Мекис был назначен на пост руководителя «Ред Булл» 9 июля. В настоящий момент австрийская команда занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка.

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