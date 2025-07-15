Юки Цунода покинет «Ред Булл» по окончании этого сезона – GPBlog

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Об этом информирует GPBlog со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Цунода перешёл в «Ред Булл» перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент Юки занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 10 очков.

Ранее сообщалось, что Лоусон близок к сохранению места в Формуле-1 в 2026 году и к возвращению в «Ред Булл».

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: