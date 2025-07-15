GPBlog назвал команду, куда может перейти Юки Цунода после ухода из «Ред Булл»

Менеджмент японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды предпринимает серьёзные усилия по переводу своего клиента в «Астон Мартин» в 2026 году. Об этом информирует GPBlog со ссылкой на свои источники. Ранее издание сообщало, что спортсмен покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, «Астон Мартин» в следующем году перейдёт на двигатели «Хонды». Таким образом, в британской команде японец мог бы стать резервным и тест-пилотом.

Цунода перешёл в «Ред Булл» перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, а тот, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: