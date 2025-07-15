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Эксперт рассказал о подводных камнях для команд при найме Хорнера

Эксперт рассказал о подводных камнях для команд при найме Хорнера
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Известный журналист Эндрю Бенсон рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться команды при найме Кристиана Хорнера.

«Любая команда, которая захочет нанять Кристиана, должна учитывать те минусы, которые повлияли на его увольнение из «Ред Булл». Хорнеру нужен тотальный контроль. Но абсолютный контроль для руководителя невозможен, если команда является частью большой компании.

В «Альпин» ему, например, пришлось бы отчитываться перед советом директоров «Рено». В «Феррари» — перед председателем правления Джоном Элканном и исполнительным директором Бенедетто Виньей. И власть была бы у них, а не у Хорнера. Готов ли он к такому?

Конечно, «Ред Булл» сдал под управлением Хорнера, это факт. «Ред Булл» с Хорнером, но без главы конструкторского бюро Эдриана Ньюи и близко не выглядел той силой, которой был раньше. Плюс над Хорнером всё ещё висят обвинения. Так что любая фирма, которая нанимает Кристиана, рискует репутацией», — приводит слова Бенсона BBC.

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