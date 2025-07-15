Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Получил отказ». Шумахер — о перспективах Феттеля заменить Марко

«Получил отказ». Шумахер — о перспективах Феттеля заменить Марко
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился информацией о возможной замене Хельмута Марко Себастьяном Феттелем на посту консультанта «Ред Булл».

«Что касается Себастьяна Феттеля, вряд ли стоит ждать его в «Ред Булл». Полагаю, это была однобокая история. Насколько я слышал, он также получил однозначный отказ, так что это не обсуждается», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Напомним, Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год, четырежды выиграв личный чемпионат, после чего перешёл в «Феррари».

Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года. Феттель выступал в таких командах, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».

Материалы по теме
«Для такого человека всегда есть место». Ферстаппен — о Феттеле в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android