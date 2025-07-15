«Получил отказ». Шумахер — о перспективах Феттеля заменить Марко

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился информацией о возможной замене Хельмута Марко Себастьяном Феттелем на посту консультанта «Ред Булл».

«Что касается Себастьяна Феттеля, вряд ли стоит ждать его в «Ред Булл». Полагаю, это была однобокая история. Насколько я слышал, он также получил однозначный отказ, так что это не обсуждается», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Напомним, Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год, четырежды выиграв личный чемпионат, после чего перешёл в «Феррари».

Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года. Феттель выступал в таких командах, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».