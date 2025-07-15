Экс-пилот программы «Ред Булл»: даже в паддоке не знают, почему уволили Хорнера

Британский пилот Формулы-Е, бывший гонщик программы «Ред Булл» Дэн Тиктум высказался об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийской команды.

«Я знал, что он был немного скептически настроен ко мне, он очень строгий. Я, наверное, немного более эксцентричен, чем он. Любопытно, но у меня были очень хорошие отношения с Хельмутом Марко. Но нет, это не мне комментировать.

Думаю, даже те, кто сейчас находится в паддоке, не знают, почему уволили Хорнера. Я вчера написал нескольким людям, и они не знают точной причины. Думаю, «Ред Булл» просто делает то, что им подсказывает их лучший пилот, то есть Ферстаппен, а он, безусловно, там лучший.

Не поймите меня неправильно, он построил эту команду из пепла того, что было когда-то «Ягуаром». В конце концов, он, очевидно, добился невероятных результатов в этой команде. Так что я уверен: он вернётся в каком-то качестве, да!» — приводит слова Тиктума talkSPORT.