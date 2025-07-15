Бинотто: сочувствую тем, кто работает в «Феррари»

Главный операционный директор и главный технический директор «Заубера», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлениях итальянской команды.

«У меня чудесные воспоминания о работе там. Я наслаждался всем, даже последними шагами. С большим удовольствием вспоминаю людей там. Сейчас непростой период. В последние годы такое происходит не впервые. «Феррари» слишком много лет не побеждала. Конечно, всегда есть высокие ожидания. И они ни к чему не приводят и не оправдываются, из-за чего тифози разочарованы.

Сочувствую тем, кто работает сейчас в Маранелло. Знаю, как они стараются. Когда очень стараешься, но не достигаешь цели, — это непростая ситуация. Мне очень жаль работников команды и болельщиков», — приводит слова Бинотто AutoRacer.