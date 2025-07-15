Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» довольны данными по новой подвеске, её привезут на ГП Бельгии — Autosport

В «Феррари» довольны данными по новой подвеске, её привезут на ГП Бельгии — Autosport
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представит обновлённый вариант задней подвески на Гран-при Бельгии. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, в среду, 16 июля, команда опробует новинку во время съёмочного дня на трассе в Муджелло. При этом в команде остались довольны симуляциями. Теперь команда расчитывает получить подтверждение данных на трассе.

После 12 этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 222 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Феррари» оторвалась на 12 очков.

Материалы по теме
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Эксклюзив
Почему «Феррари» не послушала Хэмилтона и не пора ли менять пилота «Альпин»? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android