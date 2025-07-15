В «Феррари» довольны данными по новой подвеске, её привезут на ГП Бельгии — Autosport

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представит обновлённый вариант задней подвески на Гран-при Бельгии. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, в среду, 16 июля, команда опробует новинку во время съёмочного дня на трассе в Муджелло. При этом в команде остались довольны симуляциями. Теперь команда расчитывает получить подтверждение данных на трассе.

После 12 этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 222 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Феррари» оторвалась на 12 очков.