Вязович проехал 140 км с повреждённым колесом на четвёртом СУ «Шёлкового пути». Фото

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович поделился впечатлениями от четвёртого спецучастка ралли-рейда «Шёлковый путь», отметив, что почти 140 км ему пришлось ехать с расслоившимся колесом.

«Быстрый спецучасток. Мы сегодня стартовали в хорошей позиции — два наших конкурента были впереди. Мы собирались догнать обоих, и сделали это на 100-м км. Видели, как Антон Шибалов с Эдуардом Николаевым поменялись местами и собирались тоже выйти вперёд, но расслоилось колесо из-за высокой температуры.

Пришлось вынужденно сбавить темп и потихоньку отпускать соперников, хотя до финиша было ещё 140 км. Не верили, что доедем, но всё равно пошли на риск», — приводит слова Сергея Вязовича пресс-служба «Шёлкового пути».