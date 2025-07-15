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Хэмилтон: последнее, чего мы хотим, — съёмки сиквела «Формулы-1»

Хэмилтон: последнее, чего мы хотим, — съёмки сиквела «Формулы-1»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» и продюсер фильма «Формула-1» Льюис Хэмилтон высказался о съёмках сиквела картины.

«Если бы я знал, что собираются снимать сиквел, то я бы об этом точно не стал говорить. Я видел, что начинаются разговоры на эту тему, но мы только что закончили работу над проектом. Сейчас последнее, чего мы хотим, — съёмки сиквела. Мы создавали фильм на протяжении четырёх лет. Это была огромная работа, особенно со стороны Джо Косински. Всё это время он был вдали от семьи, детей, так что сейчас следует остановиться и наслаждаться моментом. Худшее, что можно сделать, — поторопиться с созданием сиквела.

Большая часть продолжений получается хуже, чем оригинальное кино. Так что не стоит спешить. Мы не будем торопиться, а если решим снять сиквел, то постараемся сделать его ещё лучше», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

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