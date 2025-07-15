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Штайнер рассказал, почему Расселл всё ещё не продлил контракт с «Мерседесом»

Штайнер рассказал, почему Расселл всё ещё не продлил контракт с «Мерседесом»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации с контрактом Джорджа Расселла в «Мерседесе».

«Думаю, они хотят дать Джорджу однолетний контракт, чтобы у команды была возможность заполучить Ферстаппена на 2027 год. Джордж, очевидно, говорит, что ему не нужен однолетний контракт, ему нужен трёхлетний. Что-то в этом роде.

Или Джордж жалуется на финансовые условия, а Тото просто хочет его наказать. Не знаю, как обстоят дела внутри, но может быть много причин, почему всё так обернулось.

Но, полагаю, самое главное — слова Макса о том, что он останется в «Ред Булл» в 2026 году, что он посмотрит, чего команды добьются, а затем, возможно, решится на переход в 2027-м.

И, очевидно, Тото делает ставку на Кими, что в 2027-м он будет хорош, ведь к тому времени у него уже будет два года опыта в Формуле-1. И, наверное, Джорджу предлагают контракт на один год. А Джордж говорит, что хочет трёхлетний контракт», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

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