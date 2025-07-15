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Эксперт: в «Феррари» жалеют, что пошли таким путём в межсезонье

Эксперт: в «Феррари» жалеют, что пошли таким путём в межсезонье
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Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто высказался о ситуации в команде «Феррари».

«Наконец-то, кажется, «Феррари» на верном пути. Думаю, внутри команды есть некоторое сожаление, что они пошли такой дорогой с машиной и многое поменяли за зиму. Думаю, это всегда риск, и у риска бывают последствия. Он может действительно окупиться, и вы сможете сделать большой шаг вперёд или сделаете шаг назад, что, очевидно, и произошло в этом году.

Они были на грани завоевания Кубка конструкторов в прошлом сезоне. Поэтому, думаю, есть настоящее разочарование в машине, на которой они остановились, когда пошли на риск и попробовали что-то другое, но в нынешнем году это не сработало.

Думаю, хорошо, что они провели это усовершенствование пару гонок назад, и оно сработало, оба гонщика стали чувствовать себя за рулём машины немного комфортнее», — сказал Барретто в эфире подкаста F1Nation.

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