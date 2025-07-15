«Надеюсь, в «Кадиллаке» есть умные люди». Мэнселл — о возможном подписании Переса

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл высказался о мексиканском гонщике «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Чеко заслуживает новый шанс. У него огромный опыт, он здорово выступал в прошлом году и помог Ферстаппену выиграть титул. Надеюсь, в «Кадиллаке» есть умные люди, которые умеют планировать стратегию. В первый сезон им нужны опытные пилоты, которые способны предоставлять хорошую обратную связь. Вести за собой должны те, кто понимает, что делать, иначе ты просто тратишь целое состояние и не борешься ни за что», — приводит слова Мэнселла GPBlog.

Ранее сообщалось, что Перес уже подписал контракт с американским коллективом «Кадиллак» на следующий сезон.