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Феттель: провёл хорошее время в «Феррари», но ассоциирую себя с «Ред Булл»

Феттель: провёл хорошее время в «Феррари», но ассоциирую себя с «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, не жалеет ли он о переходе в «Феррари» из «Ред Булл».

«Я не жалею о самом факте перехода в «Феррари». Думаю, это мне дало много всего в вопросе опыта и понимания того, что у меня было в «Ред Булл» в то время. Но при переходе потерялся человеческий компонент. Я слишком строго придерживался договорённостей, что осложнило историю. Но я провёл отличное время, и у меня прекрасные отношения со всеми людьми, с которыми я тогда работал.

Люди и события, которые мы пережили вместе, нас сплотили. Хотя позже я провёл очень хорошее время в «Феррари», я скорее ассоциирую себя с «Ред Булл», — приводит слова Феттеля GPBlog.

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