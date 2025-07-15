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Эксперт: ходят слухи, что Хорнер станет совладельцем «Альпин» вместе с Экклстоуном

Эксперт: ходят слухи, что Хорнер станет совладельцем «Альпин» вместе с Экклстоуном
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Нидерландский комментатор и эксперт Нельсон Валкенбург высказался о будущем Кристиана Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

«Когда «Феррари» проявила интерес, Хорнер был тем человеком, который мог привлечь другие громкие имена. Но ситуация изменилась за последние полтора года. Он не сумел удержать или привлечь в команду громких игроков, и это часть проблем команды «Ред Булл».

У меня такое чувство, что он окажется в «Альпин». Я видел, как он часами вёл переговоры и с Де Мео, и с Бриаторе. Больше всего он хочет стать владельцем команды. Мне кажется, он был бы рад владеть командой, и эта команда частично выставлена на продажу. В паддоке ходят слухи, что при некоторой поддержке, возможно, от самого Берни Экклстоуна, он мог бы стать владельцем хотя бы миноритарного пакета акций «Альпин».

Но это может произойти только после января, поскольку, как я думаю, до этого времени у него действует контракт с «Ред Булл». Но я бы поставил на то, что он пойдёт в «Альпин», пусть до этого и далеко», — сказал Валкенбург в эфире подкаста The Race.

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