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Прост: в «Рено» не хотели брать Пиастри в свою академию

Прост: в «Рено» не хотели брать Пиастри в свою академию
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70-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 француз Ален Прост высказался об австралийском пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри и отметил, что в своё время «Рено» не хотела брать его в свою академию.

«Я знаю Оскара гораздо лучше, потому что именно я давным-давно подталкивал «Рено» взять его в академию, но они не хотели этого делать. Я видел, как он гонялся в Формуле-3 или даже раньше, а потом в Формуле-2», — приводит слова Проста портал Motorsport.

Напомним, австралийский гонщик к настоящему моменту занимает лидирующую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 234 очка.

Пиастри был пилотом программы «Альпин» и резервистом команды в 2022 году. Французский коллектив в ходе сезона объявил, что Пиастри станет боевым пилотом команды в 2023 году, однако это закончилось скандалом — Пиастри на тот момент уже находится на прицеле «Макларена» и не хотел занимать место в кокпите машины французской команды.

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