Комментатор Ф-1: уход Хорнера облегчит расставание «Ред Булл» и Ферстаппена

Нидерландский комментатор и эксперт Нельсон Валкенбург высказался о ситуации в «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера.

«Я не согласен с тем, что многие люди пришли к такому выводу, будто это нужно для того, чтобы оставить Макса. У меня есть подозрение, что это может облегчить обеим сторонам расставание.

Думаю, «Ред Булл» — одна из немногих команд высшей лиги, где все сильные сотрудники были перекуплены, а осталась лишь оболочка. Это очень плохо для гоночной команды, но многие громкие имена ушли.

Если Макс уйдёт — знаю, есть мнение, что команда развалится, и это вполне возможно. Но если он останется, а машина не будет столь конкурентоспособной, какой должна быть, то команда взорвётся, и Кристиан Хорнер никогда бы не смог удержать Макса Ферстаппена или сохранить его в команде. Для Хорнера это было бы невозможном политически», — сказал Валкенбург в эфире подкаста The Race.