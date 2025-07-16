GPblog высказался о кандидатах на роль напарника Ферстаппена в случае ухода Цуноды

Издание GPblog предположило, кто мог бы заменить японца Юки Цуноду в «Ред Булл». Ранее портал сообщил, что спортсмен покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«GPblog может подтвердить, что время Юки Цуноды в «Ред Булл» закончится после этого сезона и перед Хельмутом Марко встанет знакомая дилемма: кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2026 году? Если Ферстаппен останется, у Марко есть два очевидных варианта в кадровом резерве «Ред Булл». Исак Хаджар произвёл впечатление на команду, но есть ли у француза потенциал стать победителем Гран-при, не говоря уже о претенденте на титул. Вопрос остаётся открытым.

Другой, более смелый вариант — Арвид Линдблад. 17-летнего британца называют «новым Ферстаппеном», а Марко никогда не гнушался смелых поступков. В конце концов, именно он, как известно, привёл Ферстаппена в «Ред Булл», когда тому было всего 18 лет. Если кто-то и мог бы сделать подобную ставку на Линдблада, так это Марко», — говорится в материале издания.

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