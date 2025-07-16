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Ральф Шумахер — Строллу: дорогой Лэнс, извинись перед «Астон Мартин»

Ральф Шумахер — Строллу: дорогой Лэнс, извинись перед «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за его слова, произнесённые в разговоре с инженером по радио после финиша Гран-при Великобритании. Стролл, финишировавший седьмым, тогда в резкой форме высказался о работе болида.

«Должен сказать, что это заявление очень разочаровывает, и, честно говоря, это вопрос хороших манер.

Необходимо помнить о внешнем эффекте. Механики работают изо дня в день, а потом появляется сын босса и говорит: «Замечательно, какая же паршивая машина». Это совершенно неприемлемо и абсолютно недопустимо. Это свидетельствует о плохом воспитании. Дорогой Лэнс, извинись перед командой», — приводит слова Шумахера talkSPORT со ссылкой на Sky Germany.

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