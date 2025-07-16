Вязович из «МАЗа» укрепил позиции в общем зачёте «Шёлкового пути» после пятого этапа

Завершается пятый этап престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Лучший результат по его итогам показал экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто». Вторым был экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова. Тройку сильнейших замкнул другой экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Предварительные результаты пятого этапа:

Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 1:48:23.

Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:51.

Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +2:43.

Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +3:13.

Юрий Найман (Ural Motorsport) +4:37.

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +6:16.

Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +10:46.

Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:55.

Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +22:11.

Михаил Шкляев («ГАЗ Рейд Спорт») +41:39.

Алексей Попов (Ural Motorsport) +50:20

Экипаж Вязовича продолжает возглавлять общий зачёт. На втором месте находится экипаж Шибалова. А топ-3 замыкает экипаж Николаева.

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