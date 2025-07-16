«Не обошлось без приключений». Сергей Вязович — о победе на пятом этапе «Шёлкового пути»

Белорусский гонщик Сергей Вязович, представляющий «МАЗ-СПОРТавто», поделился мнением о выступлении на пятом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Напомним, экипаж Вязовича показал лучший результат, благодаря чему укрепил позиции в общем зачёте.

«Хороший спецучасток для нас. Мы выполнили задачу, которую поставили – догнать Эдуарда Николаева. По ходу гонки мы его даже обошли, но за шесть километров до финиша у нас сломался кронштейн крепления капота справа, и, чтобы не потерять его, мы решили сброситься – тут Эдуард нас и обошёл.

В самом начале не обошлось без приключений. На 30-м километре Эдуард Николаев с Дмитрием Сотниковым поменялись местами, и пошла командная тактика, Эдуард начал уходить. В какой-то момент нам повезло – на плато был боковой ветер, и мы сумели пройти Сотникова, а потом догнали и Николаева. Так до финиша и доехали, только перед ним сделали небольшую ротацию. На старте между нами было три минуты, поэтому этот этап однозначно идёт нам в зачёт. Осталось только подождать Антона Шибалова и узнать, какой у него результат», — приводит слова Вязовича пресс-служба «Шёлкового пути».

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