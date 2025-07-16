Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок: Хорнер ответственен за огромную власть лагеря Ферстаппена в «Ред Булл»

Чандхок: Хорнер ответственен за огромную власть лагеря Ферстаппена в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением об уходе Кристиана Хорнера из «Ред Булл». В австрийской команде британец занимал пост руководителя.

«В конечном счёте сторона Ферстаппена получила непропорционально много власти. Это придало лагерю Макса огромные полномочия. Если нидерландец покинет эту команду, то в данный момент она была бы четвёртой или пятой в пелотоне. И ответственность за это лежит на Кристиане, потому что он был главным в команде. Возможно, это произошло случайно, но реальность такова, что он главный, и я думаю, что он вложил много сил и веры в команду Ферстаппена», — приводит слова Чандхока Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1 podcast.

Материалы по теме
Чандхок: более вероятен приход Хорнера в «Альпин», а не в «Феррари»

Семья встречает Хюлькенберга после первого подиума в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android