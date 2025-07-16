Чандхок: Хорнер ответственен за огромную власть лагеря Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением об уходе Кристиана Хорнера из «Ред Булл». В австрийской команде британец занимал пост руководителя.

«В конечном счёте сторона Ферстаппена получила непропорционально много власти. Это придало лагерю Макса огромные полномочия. Если нидерландец покинет эту команду, то в данный момент она была бы четвёртой или пятой в пелотоне. И ответственность за это лежит на Кристиане, потому что он был главным в команде. Возможно, это произошло случайно, но реальность такова, что он главный, и я думаю, что он вложил много сил и веры в команду Ферстаппена», — приводит слова Чандхока Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports F1 podcast.

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