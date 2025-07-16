Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Агрессивный темп». Николаев рассказал, как уступил Вязовичу на 5-м этапе «Шёлкового пути»

«Агрессивный темп». Николаев рассказал, как уступил Вязовичу на 5-м этапе «Шёлкового пути»
Комментарии

Российский гонщик Эдуард Николаев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал выступление на пятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь», где он стал показал третий результат.

«Сегодня весь спецучасток мы ехали первыми. Километров за 20 до финиша Сергей Вязович подъехал, мы видели его агрессивный темп и поменялись позициями, дальше ехали вместе. Впереди идущему всегда тяжелее – он чертит траектории. У Дмитрия Сотникова сегодня возникли проблемы с навигацией, поэтому мы его быстро прошли и дальше ехали в одиночестве практически весь спецучасток. Все отлично и по навигации, и с техникой», — приводит слова Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».

Материалы по теме
Вязович из «МАЗа» укрепил позиции в общем зачёте «Шёлкового пути» после пятого этапа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android