«Агрессивный темп». Николаев рассказал, как уступил Вязовичу на 5-м этапе «Шёлкового пути»

Российский гонщик Эдуард Николаев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал выступление на пятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь», где он стал показал третий результат.

«Сегодня весь спецучасток мы ехали первыми. Километров за 20 до финиша Сергей Вязович подъехал, мы видели его агрессивный темп и поменялись позициями, дальше ехали вместе. Впереди идущему всегда тяжелее – он чертит траектории. У Дмитрия Сотникова сегодня возникли проблемы с навигацией, поэтому мы его быстро прошли и дальше ехали в одиночестве практически весь спецучасток. Все отлично и по навигации, и с техникой», — приводит слова Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».